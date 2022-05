As: "Juve interessata a Thomas dell'Arsenal"

LONDRA (Inghilterra) - Secondo il quotidiano spagnolo As la Juventus avrebbe messo gli occhi sul classe 93 Thomas Partey dell'Arsenal come rinforzo a centrocampo per la prossima stagione, giocatore molto gradito da Massimiliano Allegri. As riporta che il club bianconero dovrebbe sborsare circa 35 milioni di euro nelle casse dei Gunners ma, per alleggerire l'operazione, non è da escludere l'utilizzo di Arthur come contro-partita tecnica. Il rumors è nato dalla sicura partenza del giocatore ghanese a fine stagione, una separazione figlia dei troppi infortuni (non gioca da inizio aprile) ma, soprattutto, degli attriti con il tecnico Arteta. Thomas aveva lasciato l'Atletico Madrid nell'estate del 2020 con l'Arsenal che pagò 50 milioni di clausola per prelevarlo, quest'anno ha giocato 28 partite (2 gol) su 36 tra Premier League e Carabao Cup.