The Athletic: “Pogba rifiuta il City. Juve e Psg le ipotesi più probabili”

MANCHESTER (Regno Unito) - Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United e ormai convinto a lasciare l'Old Trafford, ha rifiutato l'offerta dei "cugini" del Manchester City: lo scrive il sito americano The Athletic, sottolineando come Guardiola abbia portato avanti, con il suo club, una proposta concreta di ingaggio per il centrocampista francese. A questo punto la destinazione più probabile per Pogba potrebbe essere il Paris Saint-Germain o la Juventus, che l'ha già avuto con sé dal 2012 al 2016. I due club, oltre al Real Madrid, hanno mostrato già da tempo interesse per il giocatore dello United.