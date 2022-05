Dybala-Inter: Marotta a colloquio con Antun

INVIATO A ROMA - «Noi abbiamo il miglior attacco: siamo felici di avere questi giocatori, ce li teniamo stretti e vogliamo continuare con loro. Dybala è un ottimo calciatore, è svincolato ed è appetibile da grandi club. Noi, ripeto, davanti non abbiamo problemi, ma apprezzo le sue qualità...». Così parlò Beppe Marotta della Joya. Dal pubblico apprezzamento sarebbero seguiti i fatti perché ieri - come trapela da fonti vicine all’argentino - l’amministratore delegato dell’Inter avrebbe incontrato Jorge Antun, procuratore di Dybala, avvistato pure in tribuna al Foro Italico per gustarsi il match vinto da Nadal su Isner. L’Inter si sente saldamente in pole per l’argentino, obiettivo considerato primario pure da Zhang: per lui pronto un contratto da 4 anni a 6 milioni a stagione, quanto il club dà a Lautaro Martinez. Marotta ha poi delineato le linee guida del mercato: «Dovremo puntellare la rosa e cogliere le opportunità cercando rinforzi mirati». Il primo - come concordato con Simone Inzaghi - sarà un vice Brozovic: l’indiziato principale resta Dani Ceballos che ha vissuto la stagione ai margini al Real.