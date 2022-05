Juve, Pogba si scalda per il ritorno a casa

Il progetto della Juventus non cambia. Ma un po’ l’addio del capitano Giorgio Chiellini e un po’ la stagione vissuta, a prescindere dagli “zero titoli”, hanno convinto i dirigenti bianconeri che per valorizzare i talenti già in rosa - e quelli che arriveranno - sia importante immettere anche un po’ di leadership e abitudine a giocare - e vincere - partite di livello internazionale. […] Per tutti questi motivi alla Continassa hanno deciso di riscaldare la pista Paul Pogba, mai abbandonata del tutto in questi mesi. I contatti con il 29enne centrocampista campione del mondo non si sono mai interrotti e al Polpo, pronto a svincolarsi nuovamente dal Manchester United, non dispiacerebbe ripartire dal club che lo ha reso grande e da un allenatore come Massimiliano Allegri, con cui il feeling è sempre stato massimale negli anni a Torino. […]