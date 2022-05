Futuro Dybala: Inter in pole, Roma alla finestra. E l’Arsenal…

TORINO - Nel segno del numero 10. Dieci anni dopo l’addio strappalacrime di Alessandro Del Piero alla maglia bianconera c’è un altro numero 10 - più che pronto, costretto - a salutare la Juventus. Non solo per Giorgio Chiellini ma pure per Paulo Dybala quella di domani sera sarà l’ultima sfida da giocare nello Stadium, davanti ai propri tifosi. Un addio che rischia però di finire un po’ in sordina rispetto alla grandezza del capitano e dei suoi 17 anni di militanza bianconera, anche se la Joya può sempre contare su un nutrito numero di sostenitori affranti per la scelta della società di non rinnovargli il contratto. Ancora ieri, sotto il sole cocente, in tanti l’hanno atteso all’ingresso del centro d’allenamento della Continassa per selfie e autografi, ai quali Paulo si è reso disponibile con il sorriso.

Juve, lunedì l'incontro per il ritorno di Pogba Mai stato decisivo in stagione Sorriso amaro? L’addio di Cristiano Ronaldo gli ha fornito la grande occasione per tornare al centro del progetto, l’uomo chiave che avrebbe dovuto trascinare la squadra a suon di gol, il capitano futuro che a Torino avrebbe chiuso la sua carriera. Niente di tutto questo è accaduto: per carità, la Joya resta il capocannoniere della Juventus con 15 gol, ma la società è stata costretta a correre ai ripari prendendo Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio perché Dybala non è stato mai decisivo e incisivo, soprattutto nei momenti clou della stagione. In Champions ha fatto la differenza soltanto contro lo Zenit e negli ottavi è scomparso, alle prese con gli innumerevoli acciacchi che hanno condizionato la sua stagione e quella della Juventus. In Coppa Italia ha clamorosamente fallito nella finale di mercoledì contro l’Inter quando ha avuto sui piedi due limpide occasioni ma nella prima ha calciato debolmente e nella seconda ha ciccato il pallone. In campionato, alle grandi ha segnato soltanto due reti: una all’Inter, che è valso l’unico pareggio stagionale contro i nerazzurri, e alla Roma. Insomma, un po’ troppo poco per essere al centro del progetto.