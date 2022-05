Juve, De Ligt per il rinnovo. Kean per l’addio

TORINO - L’appuntamento fissato per i prossimi giorni con l’avvocato Rafaela Pimenta per fare ulteriori passi in avanti su Paul Pogba servirà anche per aggiornarsi su altri tre assistiti della scuderia ora gestita dal legale brasiliano che ha ereditato l’impero del compianto Mino Raiola . La situazione di partenza è abbastanza chiara su tutti i fronti: Matthijs de Ligt , considerato un pilastro della Juventus 2022-23, non si muoverà da Torino a meno che non giunga alla Continassa un’offerta pazzesca e a quel punto con l’entourage dell’olandese sarebbe doveroso rimettersi a discutere; Moise Kean , al contrario, ha ormai capito di essere sempre più fuori dal giro e non pianterà grane in caso di addio; Luca Pellegrini ha lo stesso problema, perché il club bianconero non a caso sta cercando un colpo top sulla corsia sinistra e per l’ex romanista gli spazi da comprimario si restringerebbero ulteriormente.

De Ligt ha un contratto con la Juve fino al 2024 e sono state già messe le basi in vista di un rinnovo annuale o biennale. Attenzione all’ammontare della clausola rescissoria valida da giugno: 120 milioni. Gli stessi che in caso di prolungamento subirebbero una sforbiciata più o meno consistente a seconda degli accordi che presto dovrebbero essere sottoscritti fra le parti. Più difficile da risolvere in fretta è la situazione di Kean, che al gong del primo anno di prestito vede allontanarsi la possibilità di un “replay” in rispetto delle intese originare: tre milioni all’Everton per il “noleggio” fino al 30 giugno 2022, altri 4 per un anno ancora e poi 28 milioni più 3 di bonus in caso di riscatto del cartellino. Alla Continassa intendono riconsiderare il tutto, anche se per il momento gli inglesi non mollano un centesimo e rispondono più o meno così: se la Juve vuole vendere Kean, se lo compri prima da noi e alle nostre condizioni.

Nel corso della missione londinese il ds Federico Cherubini ha preso atto del forte interesse del West Ham per Moise, mentre la pista Psg (con Leandro Paredes in cambio) è in standby. Capitolo Pellegrini: il terzino, legato alla Juve fino al 2023, potrebbe salutare. Mettiamola così: s’è affacciato alla finestra nell’attesa di un’occasione buona.