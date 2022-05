Independent: "Il Tottenham batte la Juve e prende Perisic"

LONDRA (Regno Unito) - Il Tottenham ha trovato l'accordo con Ivan Perisic. Lo scrive il sito inglese Independent, sottolinendo come fonti vicine al calciatore croato, in scadenza di contratto con l'Inter, siano certe dell'intesa per un biennale con il club di Londra. Battute quindi Juventus e Chelsea, che stavano seguendo Perisic da tempo. Sfumata ormai anche l'ipotesi di un rinnovo di contratto con l'Inter. Decisiva, per l'approdo al Tottenham, sarebbe stata la volontà di Antonio Conte, che ha avuto Perisic da allenatore dell'Inter nella stagione 2020-21, in cui i nerazzurri hanno vinto lo scudetto.