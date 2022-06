Szczesny strizza l'occhio a Pogba: “Tra i più forti del mondo”

TORINO - "Pogba è un giocatore di grandissima caratura. Forse negli ultimi anni gli è mancata la continuità e anche gli infortuni non lo hanno aiutato. Ma quando è in forma, è uno dei migliori al mondo ". Così Wojciech Szczesny commenta il possibile ritorno alla Juventus dell'asso francese. "Sarei felice se ciò accadesse", ha dichiarato il portiere bianconero e della Nazionale polacca al tabloid britannico 'The Sun'. "Ha fatto benissimo nella sua precedente esperienza alla Juve. Quindi sarebbe un'ottima aggiunta per la rosa e lo accoglieremmo a braccia aperte". Il centrocampista francese, ufficialmente salutato dal Manchester United, sta per intraprendere, a distanza di dieci anni, lo stesso percorso dell'estate 2012: addio a Old Trafford e trasferimento a Torino . Accadrà anche stavolta?

Szczesny: "Coppia Pogba-Ramsey? Li prenderei al volo!"

Se Pogba dovesse tornare in Italia, il 29enne francese potrebbe essere affiancato a centrocampo dal gallese Aaron Ramsey che ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito ai Glasgow Rangers, finalisti perdenti nell'ultima edizione dell'Europa League. La stella gallese, la cui esperienza bianconera è stata tutt'altro che positiva, è in scadenza nel 2023 e il suo futuro è, a oggi, difficile da decifrare. Per Szczesny però, che giocato con il centrocampista gallese sia alla Juve che all'Arsenal, la coppia Pogba-Ramsey potrebbe dare alla Juve tante soddisfazioni: "Li prenderei al volo se fossero entrambi in forma. Aaron Ramsey è un ottimo giocatore. Gli infortuni sono stati un grosso problema per lui negli ultimi anni", afferma Szczesny che aggiunge: "Se tornerà in condizione, sarà una grande aggiunta per la nostra squadra o per qualsiasi altro club in Europa perché è un giocatore brillante". Chiosa finale sull'Arsenal di Arteta che ha fallito la qualificazione in Champions League: "Da tifoso gunner è stato davvero deludente".

