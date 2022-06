Juve, scatto su Molina: l'affare si scalda

La Juventus non si ferma a Paul Pogba e Angel Di Maria. Tra una telefonata e un incontro per i due parametri d’oro, che restano gli affari più caldi, i dirigenti bianconeri cambiano marcia anche per Nahuel Molina dell’Udinese. I contatti tra il ds Federico Cherubini e il club dei Pozzo sono sempre più frequenti. Un’intesa non c’è ancora, ma i discorsi avanzano e l’ottimismo cresce. […] Mai come quest’anno c’è Londra al centro del mercato della Juventus. Cherubini è volato nella capitale inglese per due volte nelle ultime due settimane. […]