Di Maria, gol Juve aspettando la firma

Prima la Juventus, poi l’Italia. Angel Di Maria non è ancora ufficialmente un giocatore bianconero, ma intanto ieri ha vissuto un antipasto dell’ultimo ballo che sogna di vivere in Europa. Due partite, una dietro l’altra. Una di mercato e una in campo, ma sempre a Londra e con tanta Serie A di mezzo. Alla prima hanno preso parte il rappresentante del 34enne argentino e il ds della Juventus Federico Cherubini. Protagonista della seconda, invece, è stato il Fideo stesso, titolare nel big match di Wembley tra i campioni del Sud America e quelli d’Europa. Di Maria ha messo la firma sulla sfida con lo scavetto del 2-0 e con tante altre giocate del suo immenso repertorio. Cherubini avrà apprezzato in tribuna, ma di sicuro l'uomo mercato juventino non è volato in Inghilterra per avere conferma della classe dell'ormai ex Psg.