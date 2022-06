Juve, Koulibaly o Gabriel per il dopo Chiellini. La variabile Demiral

TORINO - E dunque, Molina pare davvero destinato a diventare un nuovo giocatore della Juventus . Le trattative procedono e le volontà grossomodo convergono: nonostante le varie offerte che arrivano dall’estero, i dirigenti del club con sede alla Continassa restano in pole position. Persino sul prezzo c’è convergenza di opinioni: i 25-30 milioni di euro chiesti dall’ Udinese sono considerati cifra congrua anche dalla Juventus. Si tratta, a questo punto, di definire le modalità di pagamento. Molina, però, non sarà l’unico innesto nella nuova difesa di Massimiliano Allegri . Serve anche (e soprattutto) un nuovo centrale visto che Giorgio Chiellini ha scelto, di comune accordo con la società, di rescindere il contratto. Ha sciolto anche le riserve sulla sua nuova avventura: è praticamente tutto fatto con Los Angeles , l’annuncio ufficiale è imminente.

Nella lista dei sostituti spicca il nome di Koulibaly: è lui il preferito di Allegri, ma non è così semplice riuscire ad averlo. Cherubini lavora comunque su un doppio binario: l’acquisto dal Napoli in estate, oppure il tesseramento a parametro zero il prossimo anno (quando appunto il senegalese potrebbe svincolarsi). Un ruolo importante, in queste manovre, potrebbe svolgerlo Demiral. L’Atalanta potrebbe riscattarlo (20 milioni più 8 di bonus) di fatto foraggiando il nuovo acquisto bianconero, oppure rimandarlo alla base. E allora ecco l’opzione scambio: il turco al Napoli e Koulibaly a Torino. Alternativa valida e interessante resta Gabriel, dell’Arsenal.