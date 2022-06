Zambrotta esalta Pogba alla Juve: "Gran Colpo. Chiellini? Serve sostituto di livello"

TORINO - "Pogba alla Juventus? Come per tutti i giocatori, dipende da come sta di fisico e di testa". Ai microfoni di Sky Sport, l'ex terzino di Juventus e Milan , Gianluca Zambrotta , parla del possibile ritorno di Pogba a Torino sottolineando però quanto sarà importante l'attuale condizione del giocatore, sulla cui caratura tecnica non ci possono essere dubbi: "Può dare una mano con la sua personalità e la sua mentalità vincente, può essere un valore aggiunto ", ha dichiarato il campione del mondo 2006.

Zambrotta su futuro di Chiellini: "Vuole avventura in un campionato in espansione"

"La scelta di Chiellini? In questo momento vuole cercare un'altra avventura in un campionato sempre bello e in forte espansione", dichiara l'ex difensore, tra le altre, del Barcellona che dà un indizio, a forti tinte americane, sul futuro di Giorgio Chiellini che dovrebbe firmare a breve con i Los Angeles FC. Per la Juventus, secondo Zambrotta, la vera sfida ora sarà quella di rimpiazzare Chiellini con "un giocatore importante che possa sostituirlo in campo e nello spogliatoio".