Juve, il doppio piano per Koulibaly

TORINO- Più che una partita di calcio, è una sfida a scacchi quella tra Kalidou Koulibaly e Aurelio De Laurentiis. Mossa e contromossa del presidente del Napoli, ma finora l’unica risposta ottenuta è un bel no: niente rinnovo al ribasso per il 30enne centrale difensivo, che non vuole ridursi l’ingaggio di 6 milioni spalmandolo su più anni e finendo così per guadagnarne 4 a stagione. La Juventus attende fiduciosa perché il senegalese è in cima alla lista di Massimiliano Allegri per il dopo Chiellini: il tecnico vuole un centrale di esperienza, affidabilità - e abituato a giocare sul centrosinistra - da affiancare a Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci, che a maggio ha compiuto 35 anni. Trovare un accordo per prendere Koulibaly subito appare un’operazione complicata, visto che il Napoli lo valuta intorno ai 40 milioni di euro e il giocatore è un simbolo della squadra, ma il ds Federico Cherubini ha un doppio piano [...]