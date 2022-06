Juve, Pogba e altri quattro rinforzi: gli aggiornamenti

TORINO - Non è una rivoluzione, ma non sono nemmeno piccoli ritocchi. La Juventus, dopo una stagione da zero titoli e diversi rimpianti, lavora a un bel restyling. Rinforzi un po’ in tutti i reparti. Almeno 4-5 colpi. Dal ritorno di Paul Pogba, sempre più imminente (di cui scriviamo a pagina 8), ad almeno due giocatori offensivi (un’ala come Di Maria e un vice Vlahovic) e un centrale difensivo mancino - o comunque abituato a giocare sul centrosinistra - dopo l’addio del capitano Giorgio Chiellini. Gli indizi che filtrano dai salotti delle trattative confermano la volontà dei bianconeri di rinfrescare la rosa con almeno 4-5 giocatori, alcuni dei quali di carisma e spessore internazionale (Pogba e Di Maria), in modo da consentire un immediato salto di qualità.