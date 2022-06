Juve, Koulibaly è il sogno proibito di Allegri. Ma con De Laurentiis...

Con Koulibaly sarebbe tutto differente, al di là delle esternazioni di Aurelio De Laurentiis (nella foto), pronto a mettere chi vuole andare via (c’è anche Dries Mertens) di fronte all’alternativa «il Napoli o la vile pecunia». Koulibaly non costa poco, la valutazione del club azzurro si aggira intorno ai 40 milioni: complicato pensare a sconti come a inserimenti di contropartite tecniche. Per questo la Juventus tiene aperto il piano B, ovvero tornare sul centrale la prossima stagione quando, in caso di mancato rinnovo, sarà libero a parametro zero. Le alternative sul mercato non mancano, dalla coppia della Fiorentina Milenkovic-Igor al brasiliano Gabriel, in una trattativa allargata ad Arthur. Altrimenti i bianconeri potrebbero concentrarsi sulle fasce, optando per la duttilità di Danilo.