Juve, Raspadori resiste. C'è il nodo Morata

TORINO - In attacco la Juventus deve trovare un elemento che possa far tirare il fiato a Dusan Vlahovic. Un giocatore che sappia muoversi come prima punta e, all’occorrenza, come spalla in un attacco a due. Una decisione che dipende da ciò che capiterà ad Alvaro Morata (nella foto), situazione in divenire con il ds Federico Cherubini che potrebbe volare in Spagna per accelerare i contatti con l’Atletico Madrid e monitorare da vicino l’intreccio Juve-Di Maria-Barcellona. Il sogno rimane Gabriel Jesus, molto più di un semplice vice Vlahovic. È in uscita dal Manchester City, dopo anni di alternanza titolarità-panchina, per l’arrivo di Erling Haaland, ma costa parecchio.