Arnautovic con…Morata: la Juve raddoppia!

La Juventus va al raddoppio: il ritorno di Alvaro Morata più un vice Vlahovic. Un attaccante in più. E non in alternativa al jolly spagnolo, per il quale continuano i contatti con l’Atletico Madrid. Provarci, non significa sempre riuscirci nel mercato. Ma, in attesa degli affondi, i sondaggi e le valutazioni portano in questa direzione. L’idea che stuzzica i dirigenti bianconeri e Massimiliano Allegri è quella di aggiungere a Dusan Vlahovic un altro nove di stazza. Un po’ per evitare di spremere il super serbo in una stagione spezzata dal Mondiale in Qatar di novembre/dicembre e un po’ per non correre mai il rischio di ritrovarsi senza centravanti, come è capitato nella prima parte dello scorso campionato quando toccò a Morata sacrificarsi in un ruolo non proprio suo. […] Per tutti questi motivi, nonostante il ds Federico Cherubini continui a lavorare su più tavoli e su profili differenti, ora come ora sono segnalate in salita le quotazioni di Marko Arnautovic del Bologna. Un altro attaccante con la desinenza “IC”, come Vlahovic e gli ex pallini Mandzukic e Ibrahimovic, che tanto piace ad Allegri. […]