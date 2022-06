Juve, il tweet con Morata e Vlahovic nel day after Dybala all’Inter

TORINO - Un tweet muto, a tinte bianche e nere, con Morata e Vlahovic abbracciati. Il segnale di come la Juventus voglia tenere insieme la coppia dei bomber, trattando con l' Atletico Madrid la questione e riportare Alvaro a Torino , sicuramente, ma anche un messaggio silenzioso nel giorno dopo del rumore social e non solo sull'affare Dybala .

Juve-Dybala, il divorzio che fa soffrire i tifosi

Dybala a un passo dall'Inter

Marotta, come annunciato, sta accelerando sulla Joya e dopo l'incontro con il suo entourage e relativo tira e molla sull'ingaggio - minore di quello rifiutato un anno fa dall'ormai ex numero 10 bianconero - potrebbe strappare la firma che porterà l'argentino ad indossare la maglia dell'Inter. Un trasferimento che chiaramente spacca la tifoseria juventina e sul quale il club bianconero potrebbe aver detto chiaramente il suo pensiero, senza dirlo, in silenzio, con due colori e un abbraccio.