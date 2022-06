Juve, Di Maria verso il sì: la decisione in 72 ore

TORINO - Cresce l’ottimismo per Angel Di Maria alla Juventus . I contatti proseguono in attesa del fatidico sì della 34enne ala argentina. Il tempo stringe, anche per questo la decisione è data per imminente. L’ormai ex Psg, in vacanza nella sua Rosario con la famiglia, entro metà settimana romperà gli indugi e comunicherà ai dirigenti bianconeri la propria decisione. Ma il semaforo verde, dopo settimane di valutazioni, potrebbe essere acceso anche domani. Tutto può cambiare anche in fretta, nel mercato, ma stando a quanto filtra dagli ambienti vicini al Fideo la fiducia è segnalata in crescita. Un’intesa di massima il campione argentino e la Juventus l’hanno trovata già da tempo: un solo anno a 7 milioni netti più bonus. Un ultimo grande ballo per arrivare al Mondiale in Qatar lanciato prima dell’addio al calcio europeo e il ritorno in Sud America a partire dall’estate 2023. Angel nei giorni scorsi ha preso tempo con la Juventus non per una questione di soldi o di contratto, quanto piuttosto per l’inserimento del Barcellona . La tentazione catalana è reale e i motivi sono soprattutto famigliari: per la moglie e le due figlie sarebbe un trasloco più agile almeno dal punto di vista linguistico.

A Bola: "Juve su David Neres se salta Di Maria"

Di Maria si sta convincendo

Dalle parti del Camp Nou, però, la priorità del momento è quella di cedere giocatori per liberare spazio nel monte ingaggi, indispensabile per poter tesserare i nuovi acquisti. E siccome l’ex Milan Franck Kessie e l’ex Chelsea Andreas Christensen, svincolati e promessi sposi del Barcellona da mesi, sono ancora in attesa di iscrizione, per Di Maria i tempi potrebbero essere lunghi. Non è un dettaglio nelle valutazioni del rosarino, che a luglio vuole tornare in pista per iniziare a preparare al meglio il Mondiale con l’Argentina. Per tutti questi motivi l’ex Real Madrid si sta convincendo che l’opportunità migliore sia quella bianconera. Un’avventura in Serie A - e con la Juventus - per chiudere in bellezza il giro d’Europa iniziato in Portogallo (Benfica) e poi proseguito negli anni tra Spagna (Real Madrid), Inghilterra (Manchester United) e Francia (Psg). Alla Continassa il tempo dell’attesa è finito: entro metà settimana tutto sarà chiaro e deciso. Tanto l’ad Maurizio Arrivabene quanto il ds Federico Cherubini e l’allenatore Massimiliano Allegri sperano di arrivare alla fumata bianca con il Fideo in modo da inaugurare in bellezza il post Dybala, diretto all’Inter a parametro zero. Di Maria è un campione e non risentirebbe di quello che la prossima stagione sarà un sicuro tormentone: il paragone con la Joya, di cui invece Angel è molto amico.

Tutti gli approfondimenti sull'edizione odierna di Tuttosport