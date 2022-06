Pogmentary, Pogba e il rifiuto ai milioni United: "Non valgono nulla"

La telefonata con Raiola

Il procuratore, scomparso poco tempo fa, si rivolse al suo assistito: "Paul, sei in una situazione molto particolare. Non hai idea, non hai idea...". A quel punto il centrocampista capì subito l'argomento e domandò: "Il Manchester United ha fatto una seconda offerta?". "Sì - la replica di Raiola - e vogliono assolutamente che tu rimanga. Per me, però, l'offerta non riflette questo. Ho detto loro: 'Se volete che rimanga, non fate quell'offerta'. Gli farò capire che se vogliono davvero che tu resti e vogliono costruire un progetto intorno a te, questa volta devono agire diversamente e mettere i soldi sul tavolo”. "Stanno bluffando", commentò Pogba. “Come puoi dire a un giocatore che lo vuoi assolutamente e non offrirgli nulla? Mai vista una cosa del genere”. In realtà la proposta dei Red Devils avrebbe portato a un livello più alto il contratto di Pogba (già al top in Premier League), che però considerò l'offerta "nulla", come a lanciare il segnale che non ci fosse alcuna possibilità di permanenza e che quei soldi per lui non valessero niente. Nonostante questo, Pogba ha aggiunto che il Manchester United resterà sempre nel suo cuore: "Sarà per sempre così".