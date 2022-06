Pogba saluta lo United, Gary Neville: "Addio che lascia l'amaro in bocca"

Si avvicina sempre più il ritorno di Paul Pogba alla Juve. Per la seconda volta, il centrocampista francese è pronto a lasciare il Manchester United per trasferirsi, ancora a parametro zero, alla Vecchia Signora. Manca praticamente solo l'ufficialità, dopodiché il Polpo tornerà a vestire la casacca bianconera. Un addio doloroso per i Red Devils che, nel 2016, sborsarono ben 105 milioni di euro per riportarlo all'Old Trafford. Intanto il calciatore ha presentato Pogmentary, il documentario nel quale si racconta. Tanti i presenti, da Dybala a Oriana a McKennie e Rabiot.

Neville sull'addio si Pogba allo United

Gary Neville, commentando la notizia del suo addio allo United su TikTok, ha detto: "Non sono preoccupato per i commenti di Pogba ad essere onesto. Penso che una volta che un giocatore se ne sia andato possa dire quello che vuole. Bene, nessun problema. Ma non credo che si sia comportato bene negli ultimi sei anni. Non credo che nemmeno il club si sia comportato bene con lui, né lo abbia gestito bene. È stato un fallimento da entrambe le parti, dovremmo dire questo. Non c'è nessun vincitore quando un giocatore lascia dopo sei anni con i soldi che sono stati spesi ed è stato vinto pochissimo. Il giocatore esce insoddisfatto e anche il club ne è scontento. Lascia l'amaro in bocca perché è la seconda volta che succede. Gli auguro tutto il meglio per il futuro alla Juve".