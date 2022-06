Juve su Cambiaso: l’Inter è avanti ma presto nuovi contatti

TORINO - Sulla fasce la Juventus ha cominciato l’estate di mercato con una conferma: quella di De Sciglio, con rinnovo di contratto fino al 2025. Possibile la conferma di Alex Sandro: il club da tempo cerca una soluzione per il brasiliano, ma i costi dell’ingaggio finora hanno spaventato i possibili acquirenti del giocatore. [...] Sono due i terzini azzurri che interessano alla Juventus in questa fase delle trattative: Destiny Udogie e Andrea Cambiaso. Sul primo i discorsi con l’Udinese vanno in parallelo con l’altro terzino, però a destra, Molina (uno dei primi obiettivi dei bianconeri, anche se finora le richieste dell’Udinese hanno rallentato l’operazione).