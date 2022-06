Cadena Ser: "L'Arsenal sfida la Juve per Morata"

TORINO - In attesa di capire quale sarà il suo futuro, se ancora in bianconero con la Juve o altrove, Morata si gode le vacanze con la moglie Alice e i figli, appena battezzati a Venezia. A Torino vorrebbero tenere Alvaro che tanto piace alla dirigenza e ad Allegri, suo grande estimatore, ma non alle cifre chieste dall'Atletico Madrid. L'attaccante spagnolo ha esaurito il suo prestito biennale con la Juve, che ha deciso di non riscattarlo per 35 milioni di euro, richiesta considerata eccessiva. E allora si tratta con i colchoneros per cercare di trovare l'incastro giusto. Ma occhio alla concorrenza...