Pogba alla Juve, ci siamo: la data delle visite mediche

Intanto ha fatto un bagno di folla e d’amore tra i suoi tifosi guineani, Paul Pogba, in attesa di quello che presto lo accoglierà a Torino. E per quanto affetto gli juventini riverseranno su di lui, e sarà tanto, non sarà facile eguagliare quello della gente di Conakry, la capitale della Guinea da dove i suoi genitori e i suoi fratelli maggiori emigrarono in Francia due anni prima che Paul nascesse. [...] Una scena destinata a ripetersi presto anche dalle parti della Continassa, anche se con modalità sicuramente diverse e numeri decisamente ridotti (una folla del genere potrebbe riunirsi giusto per il pullman scoperto in caso di riconquista dello Scudetto, e solo perché la squadra bianconera è stata due anni senza vincerlo). Anche i tifosi della Juve però aspettano il ritorno di uno dei loro re più amati ed è probabile che al suo arrivo al J Medical per le visite, di solito il momento in cui i nuovi acquisti ricevono il battesimo del tifo, ci sia una folla come non si vedeva dall’arrivo di Cristiano Ronaldo.