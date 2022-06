Juve, Pogba per cambiare marcia. E Fabian Ruiz va in cima alla lista

TORINO - Dato per scontato che la mente della nuova Juventus avrà un nuovo leader, Paul Pogba, la dirigenza bianconera sta lavorando per cambiare anche molto intorno a lui. Il centrocampo non sarà esentato da una sorta di rivoluzione che, a seconda delle dinamiche che assumerà il mercato in uscita, potrà essere in versione medium, large o addirittura extralarge. Del resto che ci sia qualcosa da rivedere in mezzo al campo è parso abbastanza evidente ai più: tifosi, addetti ai lavori interni ed esterni alla società. I numeri in questo senso parlano abbastanza chiaro perché, classifica alla mano, balza all’occhio quanto sia stata poco prolifica la formazione bianconera nell’area avversaria. E non è solo una questione di gol realizzati, appena 57 per l’11° posto assoluto della Serie A (27 reti in meno dell’Inter, 17 del Napoli e 12 del Milan) bensì di occasioni da gol confezionati. Anche in questo caso non è che la classifica faccia sorridere più di tanto visto che la graduatoria dei tiri vede la Juventus al 7° posto con 523 tentativi in tutto il campionato a differenza dell’Inter (678) e comparandola con i competitor per lo scudetto ecco il Milan (600) e il Napoli (579).