Cambiaso, ora si decide. Juve al sorpasso finale

TORINO - A Genova dicono che se per un’operazione si muove Johannes Spors in persona, allora l’affare è ben avviato se non in dirittura di arrivo. Perché il dirigente del Genoa è il vero e proprio deus ex machina del club rossoblù e ieri in tarda mattinata è stato avvistato nel quartier generale della Juventus a Milano per le operazioni di mercato: argomento della chiacchierata, ovviamente, Andrea Cambiaso, il laterale già nel giro della Nazionale Under 21 che da giorni è ormai finito nel mirino bianconero, per stessa ammissione del suo agente Giovanni Bia. La Juventus sta accelerando per cercare di arrivare alla chiusura, nel tentativo di anticipare la nutrita e agguerrita concorrenza che vede l’Inter ormai da settimane sul giocatore e l’Atalanta in pressing, con il Sassuolo sullo sfondo. Ma con questi continui contatti il club bianconero sta cercando di dare la spallata definitiva per convincere il Genoa a cedere il laterale classe 2000. Dunque ieri non c’è stato soltanto il vertice fondamentale con l’avvocato Rafaela Pimenta per definire il ritorno di Pogba e la situazione di De Ligt. La Juventus in mattinata, come scritto, ha incontrato anche Spors, plenipotenziario del mercato del Genoa, per comprendere quale sia la formula giusta per arrivare a Cambiaso.