Pogba, il miglior affare della Juve (e di Pogba)

TORINO - Per comprendere quanto proficua sia l'operazione Grande Ritorno di Pogba alla Juve, basta dare i numeri. Sei anni fa, il centrocampista venne ceduto al Manchester United in cambio di 105 milioni di euro, permettendo al club bianconero di realizzare la più ricca plusvalenza della sua storia: 72 milioni di euro. Sei anni dopo, la Juve riacquista Pogba a parametro zero e gli garantisce 4 anni di contratto a 8 milioni di euro netti ai quali aggiungere 2 milioni di bonus. Inoltre, particolare decisamente non irrilevante con questi chiari di luna, grazie al Decreto Crescita, potrà essere risparmiato il 50% delle tasse relative a chi rientra in Italia dopo avere lavorato all'estero negli ultimi due anni.

Allegri Felix Agli aspetti meramente economici dell'affare si aggiungano il lato tecnico e la grande soddisfazione di Allegri il quale non vede l'ora di riavere Pogba con sé. E non si stenta a capirne la ragione. Finalmente, il centrocampo bianconero diventerà più solido e più duttile, senza dimenticare i 10 gol fra Serie A e coppe che il campione del mondo ha realizzato in ciascuna delle ultime due stagioni vissute a Torino. Nell'ultimo torneo, la Juve ha pagato a caro prezzo il mal di gol che l'ha lungamente afflitta: la squadra ha segnato soltanto 57 reti in 38 giornate: 12 meno del Milan campione; 27 meno dell'Inter, seconda; 17 meno del Napoli, terzo; sopravanzata anche da Lazio (77), Atalanta e Verona (65), Sassuolo (64), Udinese (61), Roma e Fiorentina (59).