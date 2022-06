Juve, De Ligt: mille dubbi per cento milioni

Cento milioni, e passa, per mille dubbi. I primi possono arrivare con la cessione di Matthijs De Ligt al Chelsea che si è fatto sotto. Eccome. I secondi resterebbero con la sua vendita. Perché la forza della difesa, si sa, è il primo mattone su cui costruire sogni di gloria: scudetto e Champions League. Cento milioni e passa sono tanti per un difensore, in assoluto e a maggior ragione in questo mercato in tempo di crisi bellica e postpandemica, ma privarsi dell’olandese disegnerebbe punti interrogativi non piccolissimi sulla testa del mondo bianconero. Perchè davanti a Szczesny mancherà, dopo 17 anni, una colonna come Giorgio Chiellini che, seppur erosa dal tempo, riusciva a far ombra su gran parte degli attaccanti che gli giravano intorno. E allora la mossa è di quelle delicatissime. Certo, l’iniezione di Federico Gatti, miglior marcatore della Serie B con il Frosinone, porterà energia e sostanza, ma qualora si optasse per l’addio al biondino è evidente che si dovrebbe intervenire immediatamente sul mercato per coprire la voragine in maniera differente.

Scenari e valutazioni In effetti Koulibaly e Gabriel (Arsenal) sembrerebbero le figure più adatte per compensare l’eventuale viavai. Ma a questo punto una domanda va fatta: non era De Ligt l’uomo su cui la Juventus aveva deciso di rifondare la propria linea Maginot tre anni fa quando lo pagò 75 milioni dall’Ajax, sei mesi dopo che il Lanciere aveva alzato al cielo il nostro Golden Boy? Sì, ma solo gli stolti non cambiano mai idea. Anche perchè, mentre il tempo scorre, tutto cambia e quindi le convinzioni, di pari passo con i giudizi, possono mutare. A questo punto la decisione destinata a essere sposata dalla dirigenza bianconera a maggior ragione terrà conto in maniera significativa del tipo di bonifico che la squadra londinese farebbe partire verso l’iban juventino.