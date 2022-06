Juve, Zaniolo con Di Maria: ecco perché Nicolò è più dell’alterativa al Fideo

TORINO - Le riflessioni di Angel Di Maria, quale che sia il loro esito (ne leggete a pagina 3), non cambieranno la decisione della Juventus riguardo a Nicolò Zaniolo. Potranno semmai influire sulla strategia bianconera per arrivare al giallorosso, che con il Fideo in rosa potrebbe essere più attendista e ancorata a posizioni più rigide nella trattativa con la Roma, ma non sull’obiettivo: mettere a disposizione di Massimiliano Allegri uno dei migliori giocatori italiani da metà campo in avanti. Definizione volutamente generica, quest’ultima: ed è proprio per questa genericità che la determinazione juventina ad arrivare a Zaniolo prescinde dalla risposta di Di Maria. Se Domenico Berardi sarebbe strettamente un’alternativa all’argentino per il ruolo di esterno destro del tridente offensivo che ha in mente Allegri, Zaniolo può ricoprire almeno altri due ruoli. Duttilità che gli permetterebbe di coesistere senza problemi in una rosa in cui ci fosse anche l’ex Paris Saint-Germain: giocando a volte al suo posto (a 34 anni e con le fatiche del Mondiale da Di Maria non ci si potranno aspettare 45- 50 partite), a volte in altri ruoli. Quali?