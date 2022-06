Juve, Di Maria sempre più vicino: altro indizio social della moglie

Sono ore calde per il trasferimento di Angel Di Maria alla Juventus. L'argentino, che non ha rinnovato il suo contratto con il Psg, sembra pronto a dire sì al club bianconero. La conferma arriva dai social network, con la moglie del giocatore che ha fornito un altro indizio: dopo aver cominciato a seguire la Vecchia Signora su Instagram, infatti, Jorgelina Cardoso, moglie dell'argentino, ha iniziato a seguire anche la pagina juventina 'juventus.forever.club' e ha messo 'like' ad una foto che ritrae Di Maria con Vlahovic e Chiesa, il possibile tridente della Juve della prossima stagione. Il 'like' non è passato inosservato e sembra essere una nuova conferma sull'imminente passaggio dell'ex Real Madrid e Psg in bianconero.