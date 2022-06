Di Maria, famiglia e fede: i pilastri dell'Angel Juve

Famiglia e fede. Tanto del mondo di Angel Di Maria ruota intorno a questi due elementi. La famiglia di origine, prima di tutto: papà Miguel, calciatore mancato a causa di un infortunio al ginocchio e costretto a spezzarsi la schiena in una miniera di carbone, mamma Diana che lo aiuta, come le due sorelle, Vanesa ed Evelyn, e lui stesso, a distribuire legna e carbone arrivando spesso agli allenamenti con le mani sporche e con qualche piccola ferita. È il medico di famiglia a consigliare lo sport a quel bambino così gracile, da meritarsi il soprannome di Fideo, spaghetto, ma iperattivo tanto che in casa spacca tutto.

A 6 anni viene iscritto al piccolo club El Torito dove viene accompagnato agli allenamenti dalla mamma - che gli ha salvato la vita quando a un anno è caduto in un pozzo - in bicicletta, e dove viene subito notato dagli scouting del Rosario Central che offrono 26 palloni per il bambino, promessa però non mantenuta. Quando, a 19 anni, arriva la chiamata del Benfica, ai genitori Angel dirà: «Adesso basta, a voi ci penso io» ricordando i sacrifici e le tante rinunce patite dalla famiglia, anche soltanto per comprargli un paio di scarpe da calcio. E poi c’è la famiglia che el Fideo ha messo su, il legame strettissimo con la moglie, Jorgelina Cardoso, conosciuta nel 2009 e spostata due anni dopo, e le due figlie Mia, di 9 anni, e Pia di 5.