Juve, doppia uscita Kean: Roma o Psg per Zaniolo o Paredes

A un anno dal suo ritorno in bianconero, Moise Kean è pronto a ripartire per cercare lontano da Torino minutaggio e gloria. Il feeling tra l’attaccante cresciuto nella cantera bianconera e Massimiliano Allegri non è mai sbocciato anche se la Juventus aveva riposto molte speranze nell’affare last minute all’indomani dell’addio di Cristiano Ronaldo . Le 42 presenze stagionali, con soli però 1.375 minuti in campo, 6 reti e 3 assist realizzati fanno riflettere: ha giocato persino più Rodrigo Bentancur , ceduto a gennaio, che l’attaccante.

Il riscatto dall'Everton e le strade lontano dalla Juve

Se le due parti sono d’accordo sulla cessione, bisogna però considerare il terzo incomodo, ovvero l’Everton, proprietario del cartellino: nell’accordo dell’anno scorso era previsto un prestito biennale a 7 milioni, tre già pagati e altri quattro da versare nella prossima stagione, e l’obbligo di riscatto da parte della Juventus nell’estate 2023 a 28 milioni più tre di bonus, se verranno raggiunti determinati obiettivi sportivi. Perciò, se il club bianconero vuole separare la sua strada da quella di Kean deve per forza di cose anticipare il riscatto dell’attaccante e, con in mano il cartellino del giocatore, trattarne la cessione. Un’operazione fattibile ovviamente se Federico Cherubini ha la garanzia di un’offerta certa e interessante per il ragazzo, al quale non dispacerebbe tornare al Psg, il club dove è riuscito a dare il meglio di sé, due stagioni fa, quando ha lasciato la Premier per giocare una stagione in prestito a Parigi. In 41 presenze ha realizzato la bellezza di 17 gol, raccogliendo consensi e fiducia. Il trasferimento a Parigi potrebbe interessare alla Juventus nell’ottica dell’operazione Leandro Paredes: l’argentino possiede le caratteristiche funzionali al centrocampo che vuole allestire Allegri e sarebbe un affare a basso costo. Ma il nome di Kean viene accostato anche nella trattativa che la Juventus sta conducendo con la Roma per arrivare a Nicolò Zaniolo.