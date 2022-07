Di Maria e Paredes, vacanze insieme e vista sulla Juve

TORINO - Verrebbe quasi da immaginarselo che chatta con l’agente per chiedere aggiornamenti sull’interesse della Juventus nei suoi confronti. O magari, visto il clima di totale relax in cui è immerso, Leandro Paredes sta semplicemente passando il tempo con lo smartphone, steso sull’enorme divano della villa di Ibiza dove sta passando le vacanze: divano che ospita anche le famiglie Lo Celso e Di Maria, tutte impegnate nello stesso passatempo. Tranne il Fideo, anche lui con il telefono in mano, ma per filmare la scena e farne poi una story su Instagram, con il titolo “Momento smartphone”.