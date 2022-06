Juve, Paredes avanza: pronto il vertice

TORINO - Un emissario del Psg è atteso in Italia nelle prossime ore. E, salvo cambi di programmi, incontrerà anche la Juventus. Al centro dei discorsi, stando a quanto filtra da fonti parigine, ci sarà Leandro Paredes. L’ex Roma e Empoli, nel mirino della Juventus da anni e grande amico di Angel Di Maria, è tra i giocatori segnalati in uscita sotto la Tour Eiffel. I dirigenti bianconeri, orientati a non fermarsi a Paul Pogba in mezzo al campo, monitorano le situazione in attesa di sbloccare qualche cessione.