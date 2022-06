Juve, Paredes e Kean: l'incastro di mercato

[...] Ci saranno movimenti a centrocampo, non solo con Pogba . La Juventus cerca un rinforzo in più, ma prima deve sfoltire: la sensazione è che a breve si possa trovare l’accordo per la risoluzione del contratto di Aaron Ramsey , che è legato ancora per un anno alla Juventus. Con la buonuscita si libererebbe uno spazio, non l’unico: perché Arthur è sacrificabile e Rabiot sarebbe intenzionato a cambiare aria. In mezzo i bianconeri puntano Paredes e l’incastro possibile è con Moise Kean : va prima riscattato dall’ Everton , che lo ha prestato per due anni alla Juventus con un obbligo di riscatto nel 2023 a 28 milioni.

A quel punto, con il cartellino dell’attaccante in mano, il club bianconero potrebbe tornare alla carica con il Psg per proporre uno scambio con Leandro Paredes: l’argentino possiede le caratteristiche funzionali per il centrocampo di Allegri e sarebbe un affare a basso costo. Lo stesso Kean è già entrato nell’elenco delle possibili contropartite per Zaniolo. Da registrare un’operazione in chiusura, ma in uscita: l’attaccante Zanimacchia, che pareva destinato al Parma, andrà invece alla Cremonese. O meglio tornerà a Cremona in prestito dopo la promozione in A della passata stagione. Il terzino Frabotta, dopo la sfortunata stagione al Verona, è andato in prestito al Lecce, neopromosso in A.