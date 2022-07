Caro De Ligt, vai pure via. Peccato Morata

Se il tifo è una fede, molto meno lo è il calcio inteso come mestiere. Oggi sei qui, domani altrove. Finché un giocatore ha tanto valore sul mercato è assolutamente legittimo che cerchi di migliorare se stesso, nel prestigio e nel portafoglio. Inutile ripetere concetti ormai desueti financo patetici: le bandiere non esistono più, al loro posto affermati professionisti che non servono né la patria né la maglia ma la società che li paga. Quel lato romantico del calcio, dunque, non esiste più? È materiale per gli storici che rimpiangono altri tempi? Rispetto al passato oggi gli atleti hanno più possibilità di parlare direttamente e senza filtri. Colpisce quindi nel giorno dell’addio definitivo di Alvaro Morata quel post intriso d’amore per la Juventus e per Torino firmato insieme alla famiglia. Parole autentiche e veritiere, il centravanti spagnolo si è sempre sentito uno di noi e andar via per la seconda volta gli pesa, non c’è dubbio.