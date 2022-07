Juve, c'è Mancini tra Montero e Brambilla

Gli occhi della Juventus si sono posati su Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 di proprietà del Vicenza. Il talento veneto, che nell’ultima stagione ha raccolto 8 presenze in Serie B nonostante la giovanissima età e attualmente è impegnato ai Giochi del Mediterraneo con l’Italia Under 18, ha un contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora accettato la proposta di rinnovo da parte del club biancorosso. In caso di mancato accordo, per stessa ammissione del direttore sportivo Federico Balzaretti, il Vicenza sarà costretto a cederlo già in estate: Mancini fa gola a tante, ma la Juventus è già in prima fila per rinforzare il proprio vivaio a cavallo tra Under 23 e Under 19.