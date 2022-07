Tesoretto Juve, Vrioni e Brunori dopo i gol portano i milioni 

TORINO - Dopo i gol, i milioni. I bomber in prestito della Juventus continuano a macinare numeri piacevoli per la società bianconera, che dalle cessioni di Giacomo Vrioni e Matteo Brunori si appresta a incassare 8 milioni abbondanti. [...] Le prestazioni di Vrioni hanno destato interesse anche oltre oceano, in una Major League Soccer sempre più attenta ai giocatori europei e sempre più attraente per loro: attrazione che spinge il centravanti verso i New England Revolutions (anche se nelle ultime ore sono circolate voci di un suo inserimento nell’operazione che porterà Cambiaso dal Genoa alla Juventus: trattativa in cui, nonostante alcuni tentennamenti, dovrebbe invece essere coinvolto Dragusin ).

Per assicurarsi il vicecapocannoniere dell’ultima Bundesliga (meglio di lui nella stagione regolare solo Karim Adeyemi, fresco di passaggio dal Salisburgo al Dortmund, con 19 gol), i New England Revolutions sborseranno alla società bianconera 3,8 milioni. Qualcosa in più, 4,5 milioni, forse 5, arriverà invece dal Palermo: il City Group dello sceicco Mansour, appena diventato proprietario del club rosanero, non potrebbe presentarsi in modo migliore che acquistando a titolo definitivo l’idolo dei palermitani. Così farà e la società bianconera sfiorerà i 10 milioni di incasso, preziosi in un mercato che dovrà in larga parte autofinanziarsi.

