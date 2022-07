Juve, 4 milioni da Vrioni in MLS. Brunori-Palermo ne vale altrettanti 

TORINO - Il tesoretto delle cessioni bianconere per le operazioni di seconda fascia comincia a dare i frutti sperati nelle casse juventine. Detto del giovane attaccante Chibozo, passato per un milione di euro all’Amiens, ecco che a breve ne arriveranno circa altri quattro per la cessione a titolo definitivo di un altro giovane bomber albanese Vrioni. L’attaccante è in procinto di sbarcare oltreoceano per sposare l’avventura a stelle e strisce della Mls. Per lui, infatti, è pronto un contratto da parte del New England Revolution e l’interessamento si è concretizzato dopo la buona stagione appena conclusa e vissuta in Austria con la maglia del Tirol Swarovski in cui ha segnato la bellezza di 21 reti in 30 presenze.