La Juve abbraccia Di Maria, sabato tocca invece a Pogba

TORINO - Raduno con fuochi d’artificio ed effetti speciali per la Juventus. Dopo due stagioni da quarto posto ecco i rinforzi che Massimiliano Allegri voleva per tornare a essere competitivo in Italia e in Europa. Chi si immaginava, alla fine della scorsa stagione, che a inizio luglio sarebbero sbarcati a Torino Angel Di Maria e Paul Pogba. Due pezzi da novanta, due sogni a lungo accarezzati - soprattutto quello del ritorno del francese - che adesso diventano concreti. Biglietti aerei in tasca, i due campioni sono attesi a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Per l’esterno argentino, che ha lasciato Ibiza ed è rientrato con la famiglia a Parigi, sua città negli ultimi sette anni, il percorso è relativamente breve: un volo di un’oretta, giusto il tempo di attraversare le Alpi e poi stasera Torino e i tifosi bianconeri potranno finalmente abbracciarlo.