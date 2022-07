Juve, in ballo pure Morata: si punta allo sconto

TORINO - Nicolò Zaniolo non è stato il solo giocatore offensivo di cui Federico Cherubini ha parlato ieri a Milano. L’entourage del romanista è infatti lo stesso di Alvaro Morata e la Juventus non ha ancora dimenticato lo spagnolo, pur non avendo esercitato il diritto di riscattarlo dall’Atletico Madrid a 35 milioni. Né Morata ha dimenticato la Juventus, dove tornerebbe di corsa. Così la società bianconera, che non è riuscita a ottenere uno sconto dall’Atletico prima della scadenza del prestito, conta di ottenerlo da qui a fine mercato, contando che Diego Simeone non considera Morata funzionale al suo progetto, che l’Arsenal ha acquistato Juan Jesus e che il Barcellona aspetta Lewandowski ma prima ancora aspetta di avere soldi per muoversi. Più che uno sconto, che provocherebbe una minusvalenza a bilancio, l’Atletico potrebbe concedere un nuovo prestito, in modo da abbassare l’ammortamento di Morata, stavolta con obbligo di riscatto ma a una cifra più bassa. Il quotidiano madrileno Marca ha rivelato il 30 giugno come Morata avrebbe prolungato già nel 2020 il suo contratto con l’Atletico dal 2023 al 2024, condizione indispensabile per poter andare in prestito. Rinnovo che potrebbe comunque firmare anche adesso.