Juve, Di Maria day: tifosi impazziti al JMedical

TORINO - È ufficialmente iniziato il Di Maria day. L'argentino, atterrato nella serata di giovedì a Caselle, stamane ha raggiunto il JMedical intorno alle 8.50 per sottoporsi ai controlli di rito prima di ricevere l'idoneità sportiva e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Juventus. Ad attendere El Fideo all'esterno della struttura c'erano circa 200 tifosi, impazziti per l'arrivo dell'ex Psg alla Vecchia Signora.

L'arrivo di Di Maria al JMedical

Di Maria, arrivato a bordo di un'auto bianca, vestito con pantaloncini in jeans e camicia bianca, una volta aperto il portellone del lato sinistro posteriore, si è subito diretto verso i suoi nuovi tifosi per concedersi a selfie e autografi. Sarà una lunga giornata, ma i supporters della Juve sono già il visibilio per l'arrivo del campione argentino.

