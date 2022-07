Calciomercato Juve, blitz Bayern per De Ligt. Koulibaly prima scelta

L’avvocato di Matthijs De Ligt , Rafaela Pimenta, è già a Torino da ieri. Nelle prossime ore arriverà il difensore olandese e lunedì sono attesi in Italia anche i dirigenti del Bayern . Tre indizi che rafforzano gli spifferi provenienti dalla Germania: l’ex juventino Hasan Salihamidzic , ora ds dei bavaresi, ha fretta di chiudere per il Golden Boy ex Ajax . L’offerta irrinunciabile, tra i 90 e i 110 milioni con i bonus, non è ancora arrivata alla Continassa, ma potrebbe atterrare sul tavolo del ds Federico Cherubini durante la riunione di dopodomani con i tedeschi. Summit che, salvo cambi di programma, dovrebbe svolgersi in presenza e non in videoconferenza.

Juve, Koulibaly primo obiettivo per sostituire De Ligt

L’avanzata dei campioni di Germania, determinati a battere la concorrenza del Chelsea, obbliga la Juventus a cambiare marcia per il post De Ligt. Dopo le valutazioni e gli incontri degli ultimi giorni, a partire dal summit milanese con l’agente Fali Ramadani, c’è sempre Kalidou Koulibaly in cima ai pensieri dei dirigenti bianconeri. KK è - e resta - il primo obiettivo. In “casa Juve” hanno in programma una doppietta in difesa: un profilo esperto e uno più giovane, di prospettiva. Koulibaly guida la lista dei rinforzi top. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, l’operazione non è scontata. I bianconeri hanno intenzione di tentare il presidente Aurelio De Laurentiis e il centrale senegalese con una proposta importante. La missione KK è stata affidata a Ramadani, agente sì di Koulibaly, ma anche intermediario che vanta ottimi rapporti tanto con la Juventus quanto con ADL. Il puzzle Koulibaly-Juventus non si preannuncia così semplice, ma nel mercato di impossibile non c’è nulla. Di sicuro la ricca cessione di De Ligt, nel caso, consentirà a Cherubini di effettuare uno sforzo per il centrale azzurro. Nessuno si sbilancia. Ma la Juventus, prima di virare su un piano B, proverà ad acquistare il 31enne senegalese, considerato il rinforzo ideale tanto dai dirigenti quanto da Massimiliano Allegri.

Tutti gli approfondimenti su Tuttosport in edicola