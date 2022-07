Juve U23: ufficiale il rinnovo di De Winter fino al 2026

TORINO - Koni De Winter rinnova il suo contratto con la Juve fino al 30 giugno del 2026: lo rende noto la Juventus Youth con un tweet ufficiale. Un adeguamento contrattuale importante per il club bianconero che punta forte sul giocatore per il futuro. Il belga, inoltre, è un profilo molto gradito all'Empoli che potrebbe prenderlo in prestito secco: il possibile approdo in Toscana, sotto l'egida di un tecnico preparato come Paolo Zanetti, garantirebbe al promettente centrale di ritagliarsi uno spazio anche in massima serie, dopo aver ben figurato con la maglia dei giovani bianconeri.