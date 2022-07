Allegri: "Pogba è di un altro livello. De Ligt? Se parte sappiamo come sostituirlo al meglio"

Come Vlahovic , anche Massimiliano Allegri si è concesso in call ai giornalisti americani che attendono la Juventus in vista del tour estivo ( Las Vegas , Dallas e Los Angeles contro Chivas , Barcellona e Real Madrid ).

Allegri: "Sarà una Juve più competitiva"

L'occasione è buona per fissare alcuni punti programmatici: «L'anno scorso la Juve non ha vinto neanche un trofeo. Ora, però, gli innesti di Pogba e Di Maria, il giovane Gatti, il recupero di Chiesa e McKennie... Sarà una Juve più competitiva. Faremo di tutto per portare a casa il campionato e fare bene in Champions. I primi tre mesi dell'anno saranno molto importanti».