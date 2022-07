Juve, visite mediche per Cambiaso al JMedical

TORINO - Andrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000, è ormai da considerare un nuovo giocatore della Juventus. Il ragazzo è arrivato al JMedical intorno alle 10.10 per iniziare le visite mediche con il club bianconero e firmare poi il suo contratto con la Vecchia Signora. Cambiaso arriva a Torino dal Genoa, squadra con la quale, nonostante la retrocessione in Serie B dei liguri, è riuscito a farsi apprezzare da diverse società, con la Juve abile ad anticipare la concorrenza. Ai genovesi rossoblù andrà invece, in cambio, Radu Matei Dragusin, oltre a un conguaglio economico.