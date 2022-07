Juve, Bremer è ufficiale: il comunicato del club

Juve: " Bem-vindo, Gleison!"

Attraverso il proprio sito ufficiale la Juventus ha presentato il suo nuovo acquisto per rinforzare la retroguardia: "La difesa bianconera si arricchisce di un nuovo, importante arrivo: quello di Gleison Bremer, che da oggi e fino al 2027 è un giocatore della Juve, cui passa a titolo definitivo dal Torino. Nato nel 1997 a Itapitanga, Brasile, Gleison Bremer Silva Nascimento è un difensore dotato di grande forza fisica, ma anche senso della posizione, abilità nel contrasto e nel gioco di testa. E, cosa che non guasta, attitudine al gol (ben 13 le sue marcature nei 3 anni in Italia, 11 in Serie A, record per un difensore centrale nello stesso periodo). Bremer inizia la sua carriera in Brasile, prima nelle giovanili del Desportivo Brasil e poi in quelle del San Paolo. L’esordio da Pro è nel 2017 con l’Atletico Mineiro, e nel 2018 arriva in Italia, al Torino, con cui disputa 110 partite, di cui 105 da titolare. In queste 3 stagioni italiane si conferma uno dei migliori difensori in circolazione, non solo per marcature, come raccontato, ma anche per altri dati che lo premiano: per esempio è stato il giocatore che ha intercettato più palloni nei maggiori 5 campionati europei nel 2021/22 (105), e nella stessa stagione è stato il difensore con più palloni recuperati (284), duelli vinti (217) e duelli aerei vinti (132) in campionato. Dati che certificano un giocatore di qualità assoluta, che non vediamo l’ora di vedere in campo in maglia bianconera. Bem-vindo, Gleison!".