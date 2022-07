Attacco Juve: Morata avanti, Arnautovic alternativa. E spunta Mertens

TORINO - Alla “lista attaccanti” della Juventus s’aggiunge anche Dries Mertens. Il 35enne belga, separatosi dal Napoli dopo 9 anni, è svincolato e insegue una nuova avventura. Tramite i soliti intermediari il nome dell’ex Psv è arrivato anche negli uffici della Continassa. I dirigenti bianconeri non hanno avviato una trattativa, ma secondo i ben informati non hanno nemmeno scartato a priori la possibilità. Semplicemente hanno cominciato a valutare i pro (spessore internazionale, duttilità e cartellino gratis) e i contro, come ad esempio l’età (35 anni). Se l’idea Mertens evolverà in qualcosa di più serio si capirà nelle prossime settimane. Dipenderà dalla Juventus, che in questo momento sta sondando diversi profili di attaccanti, ma anche da Mertens stesso. Perché il sì del belga è tutto tranne che scontato visto il suo legame fortissimo con il Napoli, Napoli e la tifoseria azzurra. Senza contare che per Dries è in corsa la Lazio del suo meastro Maurizio Sarri, l’allenatore che con l’intuizione di farlo giocare al centro dell’attacco (e non più sulla fascia) di fatto gli ha valorizzato e allungato la carriera. Per tutti questi motivi, nessuno si sbilancia nei salotti del mercato.

Prima scelta Le gerarchie sono variabili. Ma una cosa è certa: al primo posto, tanto per Massimiliano Allegri quanto per il ds Federico Cherubini, resiste Alvaro Morata. La trattativa con l’Atletico Madrid non si sblocca, ma i contatti proseguono. E l’amichevole tra i due club della prossima settimana, a Tel Aviv, potrebbe aiutare le dirigenze a trovare un punto di incontro. I bianconeri, dopo il prestito biennale da 20 milioni e il mancato riscatto del mese scorso (35 milioni la cifra stabilita), puntano su un altro affitto di dodici mesi per Morata. Soluzione che, almeno per ora, non soddisfa i dirigenti spagnoli, i quali prendono in considerazione soltanto la cessione a titolo definitivo.

Intanto oggi, sempre in Israele, si affrontano Roma e Tottenham. E a margine della gara, gli Spurs proveranno a mettere la freccia sulla Juventus per Nicolò Zaniolo.