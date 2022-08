Juve, l'agente di Arthur: "Piace al Valencia e lui vuole andare"

TORINO - Per lanciare l'assalto a Leandro Paredes del Psg la Juve aspetta l'uscita di Arthur il cui futuro sarà quasi sicuramente nella Liga e agli ordini di Gennaro Gattuso , scelto dal Valencia come nuovo allenatore.

Le parole del procuratore

L'interesse degli spagnoli per il 25enne regista brasiliano, che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, è stata confermata da Federico Pastorello: "C'è un interesse del Valencia e speriamo si possa concretizzare - spiega l'agente di Arthur -. Lui ha il desiderio di andare noi vogliamo trovargli presto una soluzione, perché un giocatore così forte non deve rimanere a guardare gli altri". Terzo protagonista della vicenda è Maxi Gomez, attaccante uruguaiano del Valencia che piace al Fenerbahce: se andrà in Turchia gli spagnoli apriranno la porta ad Arthur, che a sua volta lascerà un posto libero per Paredes alla Juve.