Gomez, Arthur, Paredes: domino Juve

TORINO - Come spesso accade nel calciomercato, serve una mossa che faccia scattare un effetto domino perché la Juventus possa raggiungere il proprio obiettivo per rafforzare il centrocampo: Leandro Paredes. Mossa che potrebbe essere effettuata nelle prossime ore dal Fenerbahce, che punta Maxi Gomez del Valencia. Cosa c’entra con la Juventus e Paredes? Moltissimo. La cessione dell’attaccante uruguaiano, che non rientra nei piani del club spagnolo, permetterebbe infatti al Valencia di liberare un posto da extracomunitario e al tempo stesso di alleggerire il monte ingaggi del suo stipendio da circa 3 milioni netti. Due eventi che quasi certamente scioglierebbero i nodi che bloccano il trasferimento in prestito di Arthur in Spagna. Di sicuro il primo, ossia il fatto che la società spagnola al momento non possa tesserare extracomunitari (in uscita oltre a Gomez c’è anche il brasiliano Marcos André, la cui cessione avrebbe da questo punto di vista lo stesso effetto). Probabilmente anche il secondo, ovvero quanta parte dei 5 milioni dell’ingaggio netto di Arthur la Juventus dovrebbe comunque pagare, scoglio su cui si è finora arenata la trattativa: sgravato dai quasi 6 milioni di ingaggio lordi di Maxi Gomez, il Valencia potrebbe compiere il passo decisivo verso l’accordo e regalare Arthur a Gattuso, che mercoledì ha contattato personalmente il brasiliano.